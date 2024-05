Folle inseguimento dalla Cala a Bonagia: non si ferma all'alt e sperona quattro volanti della polizia

Non si ferma all'alt e scatta un folle inseguimento dalla Cala a Bonagia. La polizia ha rincorso un automobilista a bordo di una Mercedes che non ha rispettato le indicazioni degli agenti a un posto di blocco. Così la corsa lungo le strade della città durante la quale l'uomo ha speronato più volte le quattro volanti che lo tallonavano. L'inseguimento si è poi concluso in via Guido Rossa, nella zona del mercato del contadino.

"Poteva essere una strage - racconta un testimone all'Ansa.it -. Se non fossero arrivate immediatamente le volanti della polizia che sono riuscite appena in tempo a liberare la strada dai tanti pedoni, soprattutto donne e bambini, ci sarebbero stati i morti. L'auto è piombata nella strada a folle velocità. E' stata fermata dalle volanti che hanno bloccato ogni via d'uscita. Sono stati momenti terribili".