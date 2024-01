Favorire l'inclusione degli studenti sordi, al via l'insegnamento della lingua Lis in 3 scuole tra Palermo e provincia

La lingua dei segni, Lis, sarà insegnata in tre classi di tre scuole del Palermitano. Si tratta della direzione didattica Monti Iblei, che si trova in via Monte San Calogero, nel capoluogo, la Landolina di Misilmeri e la Cirincione di Bagheria. Lo prevede un progetto finanziato dall’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia e destinato a 24 classi di scuola primaria dell’Isola, tre per ogni ambito territoriale (Enna e Caltanissetta formano lo stesso ambito).

L'iniziativa è stata estesa a tutta la regione dopo il successo dell’esperienza in alcune scuole della provincia di Ragusa e ha l'obiettivo di favorire l'inclusione scolastica degli studenti sordi. La Lis dal 2021 è stata riconosciuta ufficialmente quale lingua con regole grammaticali, sintattiche e morfologiche, utile anche per alfabetizzare gli studenti stranieri. Il percorso è articolato in un periodo di formazione sulle metodologie dedicato ai docenti delle 24 classi selezionate ed eseguito online da esperti.

All'attività di formazione per i docenti, si affiancherà un'attività di sperimentazione in classe di 35 ore insieme a una coppia di operatori dell'Ens, Ente nazionale sordi, formata da un educatore sordo e un assistente alla comunicazione. La formazione e l’inclusione scolastica è tra i diversi obiettivi della mission dell'Ens che opera su tutto il territorio nazionale con 104 sezioni provinciali, 18 consigli regionali e oltre 50 rappresentanze intercomunali. Le attività di formazione partiranno il 17 gennaio e si concluderanno nel mese di maggio.