Si è insediato il nuovo prefetto Mariani, Lagalla: "Sa già quali sfide affronta Palermo"

Il nuovo prefetto Massimo Mariani si è insediato oggi. Nella sua prima giornata di lavoro, il prefetto ha incontrato il presidente della Regione Renato Schifani, il sindaco Roberto Lagalla, il questore Vito Calvino e il comandante provinciale dei carabinieri Luciano Magrini.

Nella mattinata, Mariani ha partecipato agli eventi commemorativi organizzati dal Comando militare esercito "Sicilia", in occasione della "Giornata del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni unternazionali per la pace". Nel corso degli incontri, il prefetto ha assicurato il massimo impegno "per agevolare ogni percorso condiviso finalizzato a garantire risposte concrete alle esigenze di sicurezza del territorio e ai bisogni della collettività, nel reciproco rispetto dei ruoli e delle prerogative istituzionali di ciascuno"; si legge in una nota della Prefettura.

Mariani è stato ricevuto da Lagalla a Palazzo Palagonia. "Ho avuto modo di apprezzare la sua passione e la piena conoscenza delle sfide che Palermo sta affrontando. La sua esperienza maturata in altre sedi complesse sarà un valore fondamentale per proseguire, nel segno della continuità, il lavoro degli ultimi mesi, in particolare sul fronte della sicurezza del territorio", ha dichiarato il sindaco.

"Al nuovo prefetto auguriamo un buon lavoro, il suo è un ruolo cruciale per il futuro di questa città, dove purtroppo violenza e microcriminalità, disagio economico e sociale, stanno dilagando in modo preoccupante. Siamo certi che proseguirà in quella importante azione di mediazione fra le realtà del territorio, che hanno portato avanti negli anni i suoi predecessori come il prefetto Cucinotta, che ringraziamo". Ad affermarlo è Leonardo La Piana segretario generale Cisl Palermo Trapani.