Il ritorno di Calvino, il nuovo questore: "Palermo difficile come altre metropoli ma non irredimibile"

Non ha una ricetta per risollevare le sorti di questa "metropoli difficile come tante altre". Nessuna bacchetta magica per risolvere o far sparire i problemi. Bisogna piuttosto, dice il nuovo questore Maurizio Calvino, "ascoltare le esigenze dei cittadini e investire sui giovani". O, più generale, lavorare in prospettiva e costruire tutti un percorso virtuoso per la crescita della città. "Palermo non è irredimibile, ma ciascuno di noi deve chiedersi che contributo può dare e in tal senso la polizia farà la propria parte. Sono contento di aver accettato quest'avventura e mi impegnerò per esserne degno". Si è presentato così stamattina Calvino, tornato a Palermo per sostituire dopo tre anni Leopoldo Laricchia alla guida della questura di Palermo. Un ritorno per il dirigente che è stato accolto dai colleghi con lungo applauso nel cortile della squadra mobile, che proprio lui aveva diretto circa 10 anni fa.

Maurizio Calvino, 61 anni, ha lavorato nel Ragusano alla fine degli anni Ottanta prima di tornare in altre vesti nel capoluogo siciliano in cui è nato. Qui ha diretto per 5 anni il commissariato Brancaccio e per altri 2 anni San Lorenzo. Ottenuta una serie di risultati, ha iniziato la carriera dirigenziale. Prima la Sezione criminalità organizzata della squadra mobile, poi la squadra mobile stessa che arrestò, fra gli altri, latitanti del calibro di Domenico Raccuglia, Gianni Nicchi e Giuseppe Falsone. Dopo la direzione del Reparto investigazioni giudiziarie della Dia e le questure di Messina e Catania, Calvino torna quindi a Palermo dove si prepara ad affrontare una lunga sfilza di problemi. “Ci ritroviamo arricchiti con anni di esperienze. State certi che sarà fatto il massimo, in linea con quello che si è sempre fatto a Palermo. La città non è mai stata silente. Sono molto contento di essere qui, per me è un'opportunità e spero di essere all'altezza".

I fronti su cui lavorare sono tanti. “Lotta alla criminalità organizzata, sicurezza, ordine pubblico, ma non solo. Bisogna lavorare tutti insieme, con le altre forze di polizia, la Prefettura, le associazioni e i cittadini per investire sui giovani e costruire il futuro di questa città che merita il massimo. Sono certo di trovare una macchina ben organizzata ed efficiente e cercheremo di renderla più performante, dai commissariati alla squadra mobile. Dobbiamo cercare di avvicinarci sempre di più alla gente, creare empatia e non vivere nei palazzi, dobbiamo obbedire alla crescente domanda di sicurezza e trovare risposte condivise, mirate, diversificate”. Alla domanda su come trovi la città dopo 9 anni preferisce non rispondere. “C’è tanto da fare, meglio mettersi a lavoro”, conclude il nuovo questore Calvino che nelle prossime settimane potrebbe rivedere l’organigramma dirigenziale e riempire una serie di importanti caselle nei commissariati.

"L'augurio di buon lavoro da parte mia e di tutta l’Amministrazione comunale al nuovo questore. Nel corso dell’incontro di oggi - dice il sindaco Roberto Lagalla - ho rinnovato al signor questore la massima collaborazione da parte del Comune nel portare avanti un percorso condiviso di legalità e sicurezza in città, convinto che la sua profonda conoscenza del territorio e le esperienze maturate in passato nella città, non ultima quella a capo della squadra mobile, saranno uno stimolo in più per mettere il massimo impegno in questo prestigioso incarico".