Smog, Legambiente boccia Palermo: "Polveri sottili oltre l'87% rispetto al limite Oms"

Palermo è tra le città che stanno peggio per quanto riguarda l'inquinamento da polveri sottili Pm10. Colpa del proverbiale traffico e non solo. E' quanto emerge dal rapporto "Mal'aria 2022" di Legambiente, sulla qualità dell'aria di 13 città italiane, che ha osservato i dati da gennaio a inizio ottobre di quest'anno.

Il capoluogo siciliano è terzo con +87% nella poco edificante classifica delle città che eccedono la media annuale di Pm10 rispetto al valore indicato dall'Oms, organizzazione mondiale della sanità, ovvero 15 microgrammi per metro cubo. Davanti a Palermo soltanto Torino (+121%) e Milano (+122%).

Va un po' meglio per quanto riguarda le giornate di sforamento che la norma europea fissa a 35 in un anno non oltre la media quotidiana di 50 microgrammi al metro cubo. Il capoluogo siciliano nel 2022 ha superato 15 volte questo limite e dovrebbe mantenersi sotto soglia da qui sino alla fine dell'anno. Malissimo, da questo punto di vista, Torino, Milano e Padova che hanno varcato il tetto di 35 rispettivamente per 69, 54 e 47 giornate.