La diossina sprigionata dagli incendi a Bellolampo, controlli su cibo e allevamenti nelle zone a rischio

In un raggio di 4 chilometri dalla discarica di Bellolampo, dove si è sviluppato l'incendio che ha fatto innalzare i valori di diossina, dovranno essere lavati con particolare cura i prodotti ortofrutticoli e verranno effettuati da parte dell'Asp controlli straordinari sugli allevamenti di animali e sui prodotti di macellazione o lattiero-caseari.

Sono questi i punti principali di un'ordinanza sindacale, ancora in fase di elaborazione, decisi nel corso di un tavolo tecnico da Comune, Città metropolitana, Arpa, Asp, dipartimento regionale della Protezione civile, Protezione civile provinciale, vigili del fuoco, Università, Servizio ambiente della Città metropolitana e comunale, Rap, prefettura e polizia municipale. Tra le misure precauzionali da adottarsi nell'area indicata (vedi mappa in allegato) anche il lavaggio speciale di strade e superfici esterne domestiche.

"L'Arpa - ha detto il sindaco Lagalla in un video messaggio - ha fornito oggi un dato relativo alla diossina che si è sviluppata in coincidenza con la fase acuta dell’incendio. I rischi d'inalazione della diossina sono estremamente limitati, circa l'1% delle probabilità, tanto che non sono staet segnalate nelle postazioni sanitarie interventi per irritazioni agli occhi o disturbi respiratori acuti". Sebbene, come ha sottolineato Lagalla, la situazione sia "in progressivo allentamento", proseguirà il monitoraggio della qualità dell'aria e "si è convenuto con tutti i tecnici interessati di adottare alcune misure precauzionali".