Iniziano i lavori per riasfaltare via Volturno, Lagalla: "Da oltre 20 anni nessuna manutenzione in questa strada"

Sono iniziati oggi i lavori per riasfaltare via Volturno. "Da oltre 20 anni non venivano effettuate manutenzioni in questa strada", ha detto il sindaco Roberto Lagalla, che stamattina ha fatto un sopralluogo al cantiere. Un inizio concreto e allo stesso tempo simbolico, secondo il primo cittadino, che ha parlato di "segnale per la città e i palermitani che da adesso potranno constatare con i propri occhi il significato degli sforzi, in più di un anno di amministrazione, per rimettere a posto i conti del Comune che da tre anni era senza bilanci approvati. Sforzi che ora possono finalmente tradursi in fatti concreti".

E' dall'ormai lontano 7 luglio 2020, che - su indicazione della Giunta Orlando - il Consiglio comunale ha tolto la manutenzione stradale alla Rap e il servizio è rimasto scoperto. Si è andati avanti con una raffica di ordinanze sindacali per affidare temporaneamente alla Rap il monitoraggio e il pronto intervento per il ripristino delle buche, fino a quando la Giunta Lagalla ha detto basta e, nelle more che venga aggiudicato l'accordo-quadro per la manutenzione di strade e marciapiedi suddiviso in 8 lotti (tante quante le circoscrizioni), ha optato per il pronto intervento 'a chiamata' sulla base di un capitolato e un piano di interventi mirati in alcune importanti arterie cittadine, come via Volturno.

L'accordo quadro avrà una durata di quattro anni e verrà finanziato con 46 milioni, fondi che però ancora il Comune non possiede. "Quella di via Volturno è solo la partenza e ringrazio l’assessorato alle Opere pubbliche che seguirà anche nei prossimi mesi le manutenzioni su altri assi viari della città per riportare sicurezza lungo le strade", ha concluso il sindaco.