Nuovo asfalto in via Volturno, scatta il conto alla rovescia per l'inizio dei lavori

Via Volturno verrà riasfaltata. Lunedì inizieranno i lavori di manutenzione nel tratto compreso fra via Salesio Balsamo e piazza Verdi, per un importo di oltre 96 mila euro.

Gli operai saranno impegnati su metà carreggiata per evitare di bloccare il traffico. Le ripercussioni sulla circolazione delle auto comunque saranno inevitabili. Prevista l'esecuzione dei lavori anche nelle ore notturne: una facoltà e non un obbligo per la ditta esecutrice, che dovrà allestire un percorso pedonale per i pedoni. I lavori verranno effettuati in due periodi distinti per garantire la circolazione e su entrambi i lati della strada sarà istituito il divieto di sosta.

"Dopo anni di mancate manutenzioni - dichiara Totò Orlando, assessore comunale alle Opere pubbliche - questa amministrazione si è posta, come priorità, la programmazione e realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e marciapiedi della città. I lavori su via Volturno rappresentano, infatti, il primo di una serie di interventi previsti nell’ambito di una programmazione complessiva che anche in attuazione di un accordo quadro consentirà di realizzare, nei prossimi quattro anni, interventi di manutenzione stradale per 46 milioni di euro".