Ponte Oreto, entro giugno il via ai lavori: si comincia con marciapiedi e balaustre

Con l'ok da parte del Comune alla progettazione esecutiva, arriva il via libera ai primi lavori di manutenzione sul ponte Oreto. Ad eseguirli sarà la società Cantieri Edili di Favara. Si parte con marciapiedi e balaustre, per "mettere in sicurezza - scrive Salvatore Di Francisca, dirigente responsabile dell'ufficio infrastrutture viarie e mobilità - i percorsi pedonali posti ai due margini del ponte, oggi inibiti da ordinanza, e a rimuovere le parti a rischio caduta di elementi precari delle mantovane e delle superfici lapidee-intonaci dell’arcata centrale sovrastante la via E. Paternò".

Gli interventi su marciapiedi e balaustre dovrebbero partire a breve - entro giugno - e hanno l'obiettivo di eliminare i potenziali pericoli per auto e pedoni che passano sotto al ponte Oreto. Il ponte Oreto poi verrà interamente ristrutturato. Le opere rientrano all’interno di un accordo quadro suddiviso in due tranche. La prima, del valore di 3,9 milioni di euro, sarà quella più corposa e dovrebbe partire ad inizio estate. Per completare i lavori serviranno ulteriori risorse, ovvero circa 2,2 milioni di euro che fanno parte del secondo lotto. Il costo complessivo delle opere si aggira infatti intorno ai 6,2 milioni di euro.

"Entro giugno - conferma Dario Chinnici, capogruppo di Lavoriamo per Palermo in Consiglio comunale - partiranno i lavori di restauro del ponte Oreto: grazie all'impegno del sindaco Roberto Lagalla, dell'assessore Totò Orlando e degli uffici, recuperiamo anni di ritardi intervenendo per la messa in sicurezza e subito dopo per il recupero dell'intera struttura. Un impegno mantenuto con la città, dopo anni di battaglie e impegno".

"Si tratta di un obiettivo che Palermo aspetta da anni - sottolinea Chinnici - e che adesso finalmente diventa realtà. Il primo lotto dei lavori, nell'ambito dell'accordo quadro, prevede la messa in sicurezza dei marciapiedi e delle parti più ammalorate, a cui seguirà il recupero strutturale del ponte che è uno dei punti di collegamento della città con la periferia sud. Saremo vigili sul rispetto dei tempi, sappiamo che c'è molto da fare ma possiamo dire che finalmente Palermo volta pagina: i lavori pubblici non sono più né chimere, né incompiute ma interventi concreti".