Via Imperatore Federico, lunedì iniziano i lavori per riparare l'asfalto

Dopo anni, finalmente, verrà ripristinato l'asfalto di via Imperatore Federico. E' stata emessa un'ordinanza dirigenziale che servirà a regolamentare, a partire da lunedì, il traffico per i lavori di manutenzione dell'asfalto - che dovrebbero durare sei giorni - della strada che collega la Fiera del Mediterraneo e via dei Leoni. Si inizierà con la scarifica dello strato di usura fortemente ammalorato per poi passare al ripristino del manto e della segnaletica, prima nel tratto compreso tra i civici 46 e 114 e poi al restante.

L’intervento in argomento, si legge in una nota, anticipa il successivo con i lavori di manutenzione straordinaria dell'asse di collegamento Porto-Autostrada già inseriti nel Programma triennale delle opere pubbliche 2023/2025. "Prosegue l'impegno dell’Amministrazione - dichiara l'assessore con delega ai Lavori pubblici, Salvatore Orlando - nella programmazione e realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e marciapiedi della città, divenuti indifferibili dopo anni di mancate manutenzioni".