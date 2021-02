Dopo l'incendio all'asilo Peter Pan si lavora per la riapertura: iniziata la pulizia delle pareti

Operai all'opera anche per ripristinare l'impianto elettrico. La prossima settimana le maestranze del Coime si occuperanno della tinteggiatura

I lavori in corso nell'asilo Peter Pan

Iniziati i lavori di pulitura delle pareti, annerite dalle fiamme, nell'asilo nido Peter Pan, incendiato la notte del 2 gennaio scorso. Operai all'opera da questa mattina anche per ripristinare l'impianto elettrico. A darne notizia, con una nota congiunta sono il consigliere comunale del gruppo Avanti Insieme Massimo Giaconia, il presidente della sesta Circoscrizione Michele Maraventano e il vice presidente Roberto Li Muli.

I lavori dovrebbero essere completati entro questa settimana, poi le maestranze del Coime si occuperanno della tinteggiatura delle pareti e dei soffitti. "L'Ammistrazione comunale - dichiarano Giaconia, Maraventano e Li Muli - ce la sta mettendo tutta affinchè l'asilo nido Peter Pan possa riaprire il prma possibile i cancelli ai suoi piccoli legittimi inquilini". Nei giorni scorsi, la Rap ha ritirato e smaltito gli arredi e i giochi bruciati e gli operai della Reset hanno iniziato una pulizia straordinaria.

"In queste ultime settimane - concludono Giaconia, Maraventano e Li Muli - gli abitanti del Cep hanno assistito a una forte e importante presenza delle istituzioni, che unitamente alle realtà territoriali nonchè alla Sesta Circoscrizione e al Comitato educativo della sesta Circoscrizione, hanno promosso delle importanti iniziative volte a rinforzare la rete civica che, con il supporto delle stesse istituzioni, ha come importante obiettivo quello di fare emergere le positive potenzialità del quartiere che in futuro prossimo dovranno diventare le caratteristiche prevalenti del territorio".