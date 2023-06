VIDEO | Per anni sporco e pieno di auto, associazioni e residenti ridanno luce a un vicolo di Ballarò: "Ora pedonalizzarlo"

Così rinasce vicolo Gaffi. Un progetto, fortemente voluto da Paola Dentici, che ha riscontrato il supporto del vicepresidente della prima circoscrizione Antonio Nicolao. Estemporanee di pittura, canti ed esibizioni di tango lungo tutta la strada, a pochi passi da via Roma. Un'iniziativa acclamata dai turisti che passavano dal luogo

Un vicolo per anni trascurato, sporco e pieno di auto che parcheggiavano in barba al divieto di accesso. Grazie alla richiesta dei residenti, in particolare di Paola Dentici, si è ridata luce al vicolo Gaffi.

Estemporanee di pittura, canti ed esibizioni di tango argentino dei maestri Claudia Sortino e Angel Coria, apprezzate anche dai turisti che si sono fermati a ballare e fotografare. Il tutto per far conoscere le ombre e ridare dignità al vicolo, a pochi passi da via Roma, e chiederne a gran voce la pedonalizzazione.

A dare il suo contributo e supporto all'evento il vice presidente della prima circoscrizione Antonio Nicolao e l'associazione Calapanama. L'iniziativa si collega ai recenti progetti di sensibilizzazione sulla sicurezza nelle strade del centro storico, con l'obiettivo di attirare l'attenzione su luoghi troppo spesso ignorati e dimenticati.

"Accendere anche solo per un giorno una luce su quelle vie spesso lasciate morire nell'ombra - dice Nicolao - cercando di sottrarre centimetri a una giungla di indifferenza che rischia di fagocitare il nostro prezioso centro storico". Un pungolo, poi per l'amministrazione comunale: "Chiediamo all'assessore Carta di pedonalizzare il vicolo"