Una giornata contro la violenza negli stadi, l'iniziativa del Sap in memoria di Filippo Raciti

Istituire una giornata contro la violenza negli stadi in memoria di Filippo Raciti, l'ispettore ucciso il 2 febbraio di 17 anni fa fuori dal Massimino di Catania durante i disordini scoppiati tra ultras del Catania e del Palermo. E' l’appello lanciato dal Sap, Sindacato autonomo di polizia, in occasione dell'anniversario della morte del collega. "Dal 2007 - ha spiegato il segretario provinciale del Sap di Palermo, Massimo Nicolicchia - sono stati fatti dei lenti ma lunghi percorsi che hanno consentito di apportare un reale cambiamento al tifo negli stadi. Si pensi, ad esempio, allo strumento del Daspo, all’istituzione degli steward o alla possibilità dell’arresto in flagranza differita, nonché all’istituzione di un Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica (Cnosp). Tutto ciò ha consentito anche alle famiglie di tornare allo stadio e vivere con positività i momenti di sport".

Ricordando i recenti momenti di tensione registrati tra diverse tifoserie, dagli scontri durante l'ultimo derby Roma-Lazio ai tafferugli di gennaio tra tifosi di Spal e Monza, senza dimenticare i disordini a Verona prima della partita Hellas-Napoli a ottobre del 2023. Il segretario Nicolicchia ha precisato che "negli ultimi tempi stiamo notando un ritorno di episodi di violenza dentro e soprattutto fuori dagli stadi. Per questo motivo è importante che non venga abbassata la guardia, onde evitare un ritorno di inaccettabili episodi di violenza. Lo sport è, e deve rimanere, un momento di condivisione, di fratellanza, di solidarietà e di rispetto per il prossimo, indipendentemente da chiunque si tifi, dalla razza o dalla religione di atleti e tifosi. Lo sport deve unire e non dividere!. Per questo motivo - ha concluso - abbiamo chiesto di valutare l'opportunità di istituire una giornata contro la violenza negli stadi dedicata proprio a Filippo Raciti, affinché possa essere un momento per tutti di attenzione rispetto a questo importante fenomeno e per esaltare i valori dello sport".

La proposta è stata fatta con una lettera inviata dal Sap al presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, al vicepresidente della Regione Siciliana, Luca Sammartino, al presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, al vicepresidente dell’Ars, Nunzio Di Paola, all'onorevole Annunziata Lantieri, al presidente del Collegio deputati questori, Giuseppe Geremia Lombardo, all'assessore alla Famiglia Nuccia Albano, all'assessore ai Beni Culturali, Francesco Paolo Scarpinato, all'assessore alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, all'assessore all'Energia, Roberto Di Mauro, all'assessore all'Economia, Marco Falcone e all'assessore alle Autonomie locali e Funzione pubblica, Andrea Messina, all'assessore al territorio e all'Ambiente, Elena Pagana, all'assessore allo Sport e Turismo, Elvira Amata, all'assessore alle Attività Produttive, Edmondo Tamajo, all'assessore all’Istruzione, Girolamo Turano, e all'assessore alla Salute, Giovanna Volo. Il medesimo appello è stato fatto al presidente del Senato, Ignazio La Russa, al presidente della Camera, Lorenzo Fontana, e al presidente della Figc, Gabriele Gravina.