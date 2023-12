La sicurezza prima di tutto, in stazione e sui treni: ragazzi con sindrome di down a lezione con la Polfer

Hanno trascorso una giornata familiarizzando con gli ambienti della stazione, imparando tutte le regole da seguire per viaggiare in sicurezza, ma anche di "guidare" il caddy della polizia e di salire su un treno per mettersi al posto del macchinista. E' l'iniziativa organizata dalla polizia ferroviaria di Palermo in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità e rivolta a un gruppo di ragazzi dell'Associazione famiglie con persone down.

L'incontro è stato pensato con l'obiettivo di "promuovere la cultura della legalità e della sicurezza ferroviaria anche al di fuori dell’ambiente scolastico e si inserisce - si legge in una nota della questura - nell'ambito del progetto ideato nel 2014 'Train… to be cool' e inizialmente rivolto solo alle scuole. Nel corso degli la platea si è ampliata con associazioni sportive, circoli ricreativi e altri allo scopo di portare tutti a conoscenza dei pericoli, talvolta nascosti o poco noti, dell'ambiente ferroviario e avvicinare la cittadinanza alle istituzioni".

Oltre ai consigli pratici su come muoversi in sicurezza quando si intraprende un viaggio in treno, i poliziotti e il personale dell'Anps di Monreale, -attraverso un percorso educativo che ha toccato i principali ambienti della stazione centrale di piazza Giulio Cesare - hanno accompagnato la comitiva alla scoperta dei mezzi, degli uffici e degli equipaggiamenti della Polfer nonché, grazie alla disponibilità di Rfi e Trenitalia, della cabina del macchinista spiegando le dotazioni delle diverse tipologie di treni.