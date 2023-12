Ospedale dei bambini, i cani Ariel e Margot regalano sorrisi in corsia

E’ bastato iniziassero a scodinzolare lungo i corridoi ed entrassero nei reparti per far dimenticare ai piccoli "ospiti", anche solo per un momento, dove si trovassero e perché. Ariel e Margot, due cani di razza Golden retriever ieri, nell’ambito di un progetto di pet therapy dell’associazione Pet Rainbow, hanno fatto visita ai bambini del Di Cristina per regalare qualche ora di spensieratezza ai degenti della Neuropsichiatria e della Nefrologia pediatrica, realtà dell'ospedale pediatrico dove si concentrano soprattutto soggetti fragili e cronici. La pet therapy prevede, con tipologie di approccio diverse in base alle necessità, il supporto degli animali per ottenere, come dimostrato da numerosi studi, effetti benefici sui pazienti.

Ariel e Margot sono partiti dalla sede dell’associazione, ad Agrigento, e sono arrivati insieme a personale altamente specializzato che è entrato nelle sale di degenza permettendo, anche solo con una carezza, la "magica" interazione tra i bambini e i cani. "I bambini sono stati entusiasti. Ognuno - spiega la dottoressa Desiree Farinella, direttore medico del Di Cristina - ha avuto una reazione diversa ma ciascuno è riuscito a creare una relazione che ha allontanato l’ansia e lo stress legato all'ospedalizzazione sia nei bambini che nei caregiver e negli operatori sanitari. Iniziative come questa fanno parte integrante della cura stessa, come ormai da anni scientificamente dimostrato e bisogna realizzare altri progetti collaudati come questi".