"Cosa nostra comanda", la scritta di piazzale Francia sarà cancellata

La scritta "Cosa nostra comanda", segnalata anche a PalermoToday, comparsa in piazzale Ambrosini, ex piazzale Francia, vicino alla stazione ferroviaria sarà cancellata. A rimuoverla saranno i consiglieri della sesta circoscrizione che invitano anche i residenti a unirsi all'azione.

"Venerdì 20 ottobre, alle 10 - scrivono in una nota stampa - ci ritroveremo nei pressi della stazione Francia per rimuovere una scritta inneggiante alla mafia. Questa iniziativa sottolinea l'importanza della legalità e della responsabilità civica nel contesto del benessere collettivo e dell'ordine pubblico. Invitiamo tutti i residenti, le organizzazioni locali e la stampa a unirsi a noi in questo importante atto non soltanto simbolico, ma che pone le basi per un progetto più ampio di rigenerazione del piazzale Gaspare Ambrosini (ex Francia), con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita nella nostra circoscrizione".