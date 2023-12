Via Pitrè, iniziati i lavori nella Villetta dei Colori: nel progetto prevista una nuova area giochi

Sono partiti i lavori alla Villetta dei Colori, in via Pitrè. A dare l'annuncio è stato il consigliere comunale Antonino Abbate che aveva inoltrato una richiesta di intervento all’assessorato Ville e Giardini. Le operazioni sono partite dopo i sopralluoghi effettuati con la Terza Commissione e le società partecipate. Tra gli interventi straordinari, saranno finalmente riattivati i 5 proiettori luce su pali già esistenti. Sono previsti, nel progetto, la messa in sicurezza per l’ingresso alla villa, una nuova area giochi, e un’area fitness, con spazio dedicato ai disabili, per i piccoli e grandi cittadini del quartiere Altarello-Boccadifalco-Pitrè, un unico spazio pubblico per i quartieri.

"Un grande traguardo raggiunto - dice il consigliere Antonino Abbate, che con la intensa collaborazione del consigliere di circoscrizione Antonino Minnone, ha perorato la causa da tempo -. Ringrazio calorosamente, in primis il sindaco Roberto Lagalla che ha ascoltato ogni mio richiesta in merito a questo bene comune da restituire ai cittadini; il presidente e i collaboratori della III Commissione consiliare per aver sposato il progetto della Villetta dei Colori; ringrazio il consigliere di circoscrizione Antonino Minnone, per essermi stato sempre vicino su ogni iniziativa da me intrapresa e ringrazio il comando compagnia carabinieri – stazione Altarello - per aver messo a disposizione le loro competenze sul controllo del territorio e, in particolare, al controllo della Villetta dei Colori. Sono certo che la restituzione di questo bene ai nostri piccoli cittadini, assicura qualità e continuità prestazionale da parte nostra alla comunità".