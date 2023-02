Bagheria e il suo stadio: iniziati i lavori di riqualificazione del plesso B

Sono cominciati i lavori di riqualificazione del plesso B dello stadio di Bagheria. Per un importo pari a 466 mila euro, verranno messi a norma i locali interni, installati i pannelli fotovoltaici e sostituiti i fari delle torri faro con efficientamento energetico.

Nello specifico, previsto l'isolamento della copertura, installazione dell'impianto fotovoltaico da 500 watt ciascuno, impianto di illuminazione e impianto idrico. Si tratta dell'inizio di un percorso che prevede la riqualificazione dell'intero stadio. Entro aprile 2023, infatti, verrà pubblicata la gara per la messa in sicurezza della tribuna, per un importo pari ad 1 milione e 700 mila euro.

I lavori consisteranno nella demolizione della pensilina e nella riqualificazione strutturale di tutte le tribune, compreso il rifacimento della recinzione e l'adeguamento in parte dei locali sottostanti. Con il Cluster 2 investimento 3.1 “Sport ed inclusione sociale” si andranno a completare i lavori per la riqualificazione delle altre aree dello stadio, quali la gradinata, la recinzione esterna, i servizi igienici, oltre alla costruzione di due piste di atletica per uso dilettantistico e un campo di bocce.

A seguire verrà pubblicata entro l'anno un ulteriore gara per la riqualificazione della gradinata e la realizzazione di una tribuna centrale, per un importo pari a 2 milioni e 500 mila euro. Gli ultimi lavori di manutenzione straordinaria della struttura risalgono agli inizi degli anni Novanta. Infatti, a seguito di analisi geognostiche richieste dall'amministrazione Tripoli ci si è resi conto che gli interventi da realizzare saranno radicali e consistenti. "Sono compiaciuto per l'ottimo obiettivo raggiunto da questa amministrazione" ha dichiarato l'assessore allo sport Massimo Cirano.