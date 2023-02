Finire in carcere da innocenti: a Palermo risarcimenti per quasi tre milioni di euro per ingiuste detenzioni

Nel 2021 le città dove lo Stato ha speso di più come risarcimento per ingiusta detenzione sono state Reggio Calabria con 6.702.097 euro, poi Palermo con 2.772.097, al terzo posto Napoli con 2.517.100. A fornire i dati è Samuele Ciambriello, garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Campania, in merito ai dati sulle ingiuste detenzioni in Italia.

"Innocenti in carcere. I giudici – spiega Ciambriello - possono sbagliare, anche in buona fede. Ma io sono scandalizzato dal numero crescente degli innocenti finiti nel tritacarne giudiziario e che escono innocentemente dal carcere. Mi indignano anche le sentenze dei talk show, che sono senza appello. E la vita compromessa degli innocenti e dei loro congiunti chi la risarcisce, come? Chi paga? E si può quantificare solo economicamente? Per avere una prima idea di quanti sono gli errori giudiziari in Italia vale la pena di mettere insieme sia le vittime di ingiusta detenzione sia quelle di errori giudiziari in senso stretto. Ebbene, dal 1991 al 31 dicembre 2021 i casi sono stati 30.231".

"E - si chiede Ciambriello - quanto spende lo Stato per i risarcimenti? Quante persone ottengono un indennizzo? L'associazione Errorigiudiziari.com, che da oltre 25 anni approfondisce il fenomeno in Italia, è in grado di scattare la fotografia più attendibile del problema degli innocenti in manette nel nostro Paese. Anche quest'anno abbiamo potuto leggere i dati più aggiornati e le statistiche più recenti, relativi al 2021. Nel 2021 i casi di ingiusta detenzione sono stati 565, per una spesa complessiva in indennizzi di cui è stata disposta la liquidazione pari a 24.506.190 euro".