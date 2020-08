Infrastrutture, D'Anca (Filca Cisl): "Si autorizzi monitoraggio ponti in tutta la Sicilia"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Accogliamo con soddisfazione la notizia della campagna di monitoraggio avviata dal Genio Civile per la valutazione della sicurezza della rete stradale di 137 ponti che ricadono lungo le strade provinciali di Agrigento, ma riteniamo che sia necessario e non più rinviabile che si proceda all'avvio di un analogo monitoraggio anche su tutti gli altri ponti che ricadono su tutte le strade della Sicilia". Lo ha detto il segretario regionale della Filca Cisl, Paolo D'Anca, che ha aggiunto:"La prevenzione è fondamentale per la salvaguardia dell'incolumita' dei cittadini e non è possibile che bisogna attendere le tragedie e piangere i morti perché ci si renda conto che la sicurezza delle infrastrutture è prioritaria".