Incidente in un cantiere vicino alla Tav, giovane operaio palermitano colpito da un blocco di cemento

Stava lavorando in un cantiere della Tav quando un blocco di cemento è caduto schiacciandogli le gambe. Infortunio sul lavoro in un cantiere di fianco alla tratta ferroviaria dell'alta velocità tra Piacenza e Parma, in località Chiaravalle della Colomba, nel comune di Alseno, provincia di Piacenza. Stamattina, intorno alle 8, un operaio palermitano di 26 anni, che era al lavoro con una squadra per alcuni interventi di fianco alla massicciata, è stato schiacciato da un pezzo di cemento armato che sarebbe scivolato all'improvviso.

Da una prima ricostruzione - ancora da tutta accertare - la squadra di operai stava scaricando da un camion dei blocchi di cemento per le traverse dei binari utilizzando una ruspa quando, per cause da accettare, uno di questi blocchi si è sganciato sganciato finendo sulle gambe dell’operaio. Ad assistere alla scena un collega di 50 anni, unico testimone dell'accaduto, che stava manovra un escavatore.

In soccorso dell’uomo sono intervenuti i sanitari con del 118 di Fiorenzuola, l’ambulanza della Pubblica assistenza della Valdarda e l'elisoccorso decollato da Parma. Il ferito ha riportato alcuni traumi alle gambe: dopo aver ricevuto le prime cure sul posto e considerato il quadro clinico, per l’uomo è stato disposto il suo trasporto al pronto soccorso ortopedico dell’Ospedale di Piacenza. Non è in pericolo di vita. Per gli accertamenti sull’infortunio sul lavoro, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Fiorenzuola. (Fonte: IlPiacenza.it)