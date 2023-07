L'incendio nella discarica di Bellolampo: "Ci sono ancora piccoli focolai ma la situazione è sotto controllo"

Non è ancora stato definitivamente spento, ma è sotto controllo l'incendio divampato ieri nella discarica di Bellolampo. Lo rende noto la Rap che finora ha garantito la raccolta dei rifiuti, momentaneamente scaricati dagli autocompattatori nella cosiddetta area di trasferenza e in parte nella zona del Tmb (l'impianto di trattamento meccanico biologico).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Impossibile conferire in quarta vasca, dove - a causa del caldo - si sviluppano ancora piccoli focolai. Tramite la Protezione civile, la Rap ha chiesto l'intervento di un canadair per raffreddare la vasca con l'acqua. Per tutta la notte l'azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti e della gestione della discarica ha lavorato ininterrottamente. Sono 12 in totale gli autocarri impiegati per il trasporto della terra necessaria a spegnere le fiamme. Protezione civile ed Esercito sono andate in soccorso della Rap, fornendo pale meccaniche cingolate. Sono finora 5 mila le tonnellate di terra movimentate per soffocare il fuoco.

"La situazione non è buona - fa sapere l'azienda - ma è sotto controllo. Adesso c'è bisogno di raffreddare la vasca con l'acqua e sperare che il vento di scirocco continui a soffiare in direzione favorevole". L'obiettivo è evitare che i focolai possano intaccare anche le altre vasche e interessare la costruenda settima vasca, "i cui lavori stanno continuando". Lo assicura la Rap, che conclude: "I nostri operatori stanno lavorando da ieri senza sosta. Fondamentale sarà l'intervento del canadair, che ieri non è stato possibile avere per i numerosi incendi nel Palermitano".