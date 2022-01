Influ Day, la giornata dei vaccini antinfluenzali: porte aperte al Civico e al Policlinico

Domani 14 gennaio 2021 sarà l’Influ Day, giornata promossa dall’assessorato alla Salute della Regione siciliana per incentivare la vaccinazione antinfluenzale in tutta l'Isola. Oltre alla somministrazione delle dosi, sono previste una serie di iniziative negli ospedali palermitani.

Le iniziative al Policlinico

Il Policlinico organizza una giornata di sensibilizzazione e informazione sul piano vaccinale per focalizzare l’attenzione sull’importanza del vaccino contro l’influenza. Sarà dato spazio in primis alla formazione degli operatori sanitari con la promozione del corso FAD "EXCELLENCE IN FLUVACCINATION 2021" (link: https://www.mayaideesud.it/corsi/corsi-in-programma/corsi-fad/575-327476-2.html) sul sito internet aziendale, aperto a per tutti i profili professionali di medici ed operatori sanitari, il corso è accessibile dalla piattaforma dedicata e da diritto all’acquisizione di 25 crediti ECM in forma gratuita. Tale corso sarà inoltre messo a disposizione anche degli operatori delle altre aziende sanitarie ed ospedaliere siciliane.

Le iniziative all'Ospedale dei Bambini e al Civico

Nei locali del centro hub vaccinale pediatrico dell'Ospedale dei Bambini alle ore 13 è previsto un incontro dedicato all’importanza della profilassi vaccinale nel prevenire l’influenza e le sue complicanze. All’iniziativa farà immediatamente seguito un momento di valore simbolico durante il quale alcuni testimonial tra i dirigenti aziendali si sottoporranno alla vaccinazione antinfluenzale. La campagna vaccinale è già iniziata lo scorso ottobre con ampia aderenza dei gli operatori sanitari e continuerà fino al 28 febbraio. All'evento saranno presenti i direttori e i primari dei pronto soccorso e malattie infettive e 118. Il Civico partecipa all'Influ Day anche con l'hub vaccinale in sede oltre a quello del Di Cristina.

Obiettivo: aumentare persone vaccinate contro l'influenza

Nicoletta Salviato, responsabile dell'unità operativa Educazione e Promozione della Salute, del Civico spiega: "La campagna antinfluenzale di sensibilizzazione, è realizzata in sinergia con tutti i presidi e si pone l'obiettivo di incrementare tra i dipendenti, il personale sanitario e non sanitario, le somministrazioni di vaccino contro il virus stagionale, in particolare per proteggersi dalle infezioni da pneumococco e da altre patologie virali. Grazie alla campagna di comunicazione “Influ Day”, la Sicilia punta a confermare il trend degli anni scorsi che ha visto un aumento delle persone vaccinate contro l'influenza, contribuendo a garantire una copertura soprattutto nei soggetti fragili, nella popolazione anziana e per pazienti con gravi patologie croniche".