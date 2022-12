VIDEO | Influenza, boom di casi tra i bambini: "Quest'anno preoccupa più del Covid"

Roberto Colletti, direttore generale dell'Arnas Civico e del Di Cristina: "A volte nei pronto soccorso può verificarsi un sovraffollamento e bisogna aspettare ma non tutti i casi necessitano del nostro intervento. Rivolgetevi al pediatra". Poi l'invito a non abbassare la guardia: "Il vaccino è l'unica via"