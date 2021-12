Aule inagibili e doppi turni alla De Gasperi e alla Collodi: "Lavori entro fine gennaio"

Entro fine gennaio partiranno i lavori per mettere in sicurezza la scuola De Gasperi e la Collodi dove da metà dicembre sono iniziati i doppi turni. "Il piano di sicurezza è già pronto - spiega il consigliere comunale del gruppo Avanti Insieme Massimo Giaconia - ma prima di iniziare l'intervento il Coime deve chiudere i due cantieri che ha in itinere". La decisione arriva dopo un sopralluogo, avvenuto un paio di settimane fa all'interno dei due istituti, ed effettuato insieme ai tecnici dell'edilizia scolastica .

"Dopo l'ispezione, da me sollecitata - prosegue Giaconia - l'edilizia scolastica ha scritto al Coime di inserire tra le priorità l'intervento". L'obiettivo è eliminare le infiltrazioni nel tetto dei due edifici che lo scorso 4 dicembre hanno portato, in via precauzionale, alla chiusura della materna e reso off limits anche diverse classi dell'elementare.

Gli alunni hanno continuato a frequentare utilizzando temporaneamente spazi destinati ad altre attività, come l'aula teatro o l'aula biblioteca. Poi due settimane fa, per garantire il diritto allo studio di tutti e in attesa di soluzioni differenti, la preside Tiziana Cannavò ha dato il via ai doppi turni in entrambi i plessi. Dal 13 dicembre i bimbi di tutte le sezioni hanno frequentato le lezioni alternandosi anche nel pomeriggio, dalle 14 alle 18.

Il Comune dal canto suo si è messo all'opera per cercare locali idonei ad ospitare gli iscritti ma, al momento, l'assessorato non avrebbe trovato nessuna soluzione praticabile. Sembra dunque che al rientro dalle vacanze di Natale e Capodanno i bambini troveranno la stessa situazione che hanno lasciato.