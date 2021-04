Ha un infarto mentre guida la sua auto e muore in via Lincoln

Si sente male mentre si trova alla guida della sua auto, scende dalla vettura per chiedere aiuto, poi però si accascia e muore. E’ successo questa mattina in via Lincoln, vicino a piazza Giulio Cesare, dove un uomo ha perso la vita per un arresto cardiocircolatorio. L'uomo è riuscito ad accostare la sua vettura, pochi attimi dopo è morto. Quando i carabinieri e i soccorritori del 118 sono intervenuti non c’era più nulla da fare. A constatare il decesso per arresto cardiocircolatorio è stato il medico legale intervenuto sul posto.