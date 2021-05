Colto da un malore mentre guida, muore in via Ernesto Basile

E' stato colto da un malore mentre era in auto ed è morto. Tragedia in via Ernesto Basile dove un uomo di 58 anni ha perso la vita stroncato da un arresto cardiaco quando era al volante della sua Mini Cooper. E' successo nella tarda mattinata di oggi nella carreggiata in direzione corso Tukory, all'altezza della scuola Falcone. Il 58enne si sarebbe sentito male in prossimità del semaforo

L'uomo - che secondo una prima ricostruzione viaggiava a bassa velocità - ha fatto in tempo a fermarsi. Inutili i soccorsi. Sul posto è intervenuta la polizia che ha transennato l'area e i vigili per gestire la viabilità. Sul corpo del 58enne sono in corso accertamenti. Sul posto, subito dopo la tragedia, si è riversata una folla di gente.