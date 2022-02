Indipendentisti palermitani in piazza in solidarietà con la Catalogna

Una manifestazione di solidarietà in piazzale Ungheria davanti al consolato spagnolo per Anna Gabriel, militante della Cup - partito indipendentista catalano - e parlamentare dal 2015 al 2017, che si trova da quattro anni in esilio in Svizzera a seguito dell’avvio di diversi procedimenti penali a suo carico da parte della giustizia spagnola. Ad organizzare l'iniziativa prevista per le 17, l’organizzazione indipendentista “Trinacria”, il laboratorio sociale Malaspina, il laboratorio studentesco autonomo e studenti palermitani.

Il 22 dicembre 2017 la corte suprema di Spagna apre un’indagine contro la parlamentare Anna Gabriel, accusandola del reato di ribellione. Per questo motivo, il 21 febbraio 2018 viene chiamata a testimoniare davanti al gip Pablo Llarena. Sceglie di non presentarsi e di recarsi in Svizzera, a Ginevra, evitando di sottostare alla giustizia spagnola. Nel febbraio del 2018, il giudice emette un mandato di cattura nei suoi confronti.

"Ad oggi, continua a essere perseguitata dalla giustizia spagnola per il reato di disobbedienza. Anna Gabriel è lontana dalla Catalogna ormai da quattro anni. Il suo impegno politico, la sua voglia di lottare per l’indipendenza della Catalogna non si sono certo arrestati. Ma lo Stato spagnolo continua a impedirle di tornare nella sua terra", si legge in una nota degli organizzatori.

La Cup ha lanciato per oggi la mobilitazione, ritornando in strada in Catalogna, per chiedere a gran voce il ritorno degli esuli politici, dei prigionieri, di Anna Gabriel. Anche Palermo mostra la sua solidarietà. "Anche noi pensiamo sia importante scendere in piazza, davanti al Consolato Spagnolo di Palermo, per solidarizzare con il popolo catalano, con tutti i ribelli che lottano per l’indipendenza sfidando la repressione dello Stato. Libirtà pi Anna Gabriel", concludono.