Città italiane e sport, la classifica del Sole 24 Ore: Palermo è 87esima su 107

Palermo e lo sport, un rapporto tutto da (ri)costruire ma si intravede una luce. E' quanto emerge dall'indagine di Pts per Il Sole 24 Ore, nell'ambito del più ampio dossier sulla qualità della vita, redatto dal quotidiano economico nazionale. Il capoluogo siciliano è infatti 87esimo, su 107 province, nella classifica italiana dell'Indice di Sportività. Ma c'è un dato che fa sperare ed è il 19esimo posto alla voce "investimenti nello sport", nuovo indicatore dell'analisi, che include i progetti finanziati col Pnrr.

L'Indice di Sportività è calcolato prendendo in esame anche la pratica sportiva, i risultati di squadre e singoli atleti e atlete (suddivisi per discipline), l’investimento in infrastrutture, l’offerta in tema di turismo sportivo e alcuni aspetti sociali come quelli legati allo sport femminile, allo sport paralimpico e a quello dei bambini. Una fotografia che punta a misurare l’impatto della sportività sul benessere della popolazione locale.

Il deludente risultato di Palermo non è una sorpresa visto lo stato degli impianti in città. Ma l'analisi delle strutture non è l'unico parametro utilizzato nell'indagine. L'87esima piazza è frutto del 78esimo posto per le strutture sportivo, 89esimo per gli sport di squadra, 86esimo per gli sport individuali e 76esimo per sport e società. E il confronto non è lusinghiero nemmeno con le altre province siciliane: Messina è la migliore (72esima), poi Ragusa (76esima), Catania (81esima), Siracusa (82esima). Peggio di Palermo fanno Trapani (93esima), Caltanissetta (101esima), Agrigento (103esimo) ed Enna (104esima).