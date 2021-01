Devi attivare javascript per riprodurre il video.

VIDEO | Ragazza uccisa a Caccamo, il Ris alla ricerca di tracce vicino al campo sportivo

I carabinieri del Reparto investigazioni scientifiche lavorano per chiarire come e dove sia stata uccisa la giovane e se il suo corpo sia stato portato nel burrone in un secondo momento. Al setaccio anche le immagini di qualche telecamera