La morte di Angelo Onorato, si indaga per omicidio: la fascetta al collo, l'appuntamento e quella lettera all'avvocato

La posizione del corpo, l'assenza di armi in auto e di ferite evidenti, ma anche di segni di colluttazione, porterebbero a pensare che Angelo Onorato, l'imprenditore di 54 anni trovato esanime in auto, in una parallela di viale Regione Siciliana, non si sia tolto la vita ma sia stato ucciso. E di questo ne è convinta anche la famiglia. Proseguono in tutte le direzioni le indagini della polizia dopo il ritrovamento del cadavere del marito dell'eurodeputata Francesca Donato all'interno di una Land Rover di colore verde scuro, con una grossa fascetta attorno al collo. Il Suv era parcheggiato alla fine di via Ugo La Malfa, dove inizia la strada che costeggia l'A29 in direzione Trapani, in un punto cieco rispetto alla presenza di telecamere. Gli investigatori però avrebbero acquisito le immagini riprese da due impianti, uno all'ingresso e uno all'uscita della strada, che potrebbero aver inquadrato qualche elemento utile.

Secondo quanto ricostruito sino ad ora, Onorato sarebbe stato a casa di mattina e non avrebbe lasciato trasparire nulla di anomalo. Il suo factotum, Giacomo Grilletto, ha raccontato ieri a PalermoToday di averlo visto mentre si allontanava in auto, prima di tornare e uscire nuovamente. A metà mattinata la moglie e la figlia, non avendo sue notizie e non ricevendo risposta al cellulare, lo avrebbero rintracciato grazie al Gps lì dove poi è stato trovato il cadavere. Onorato era seduto al posto guida del Suv, con la cintura ancora allacciata, una spessa fascetta da elettricista di colore bianco attorno al collo e un rivolo di sangue che gli usciva dalla bocca. Sul petto, nella parte destra, una vistosa macchia ematica. Uno scenario che suggerirebbe, nel caso in cui venisse confermata la pista dell'omicidio, la presenza di qualcuno seduto nel sedile posteriore che potrebbe aver attaccato Onorato alle spalle.

Donato avrebbe subito lanciato l'allarme tramite il 112 così come un passante che l'avrebbe vista gridare. "Me l'hanno ammazzato", ha urlato in lacrime l'eurodeputata della Dc. In pochi minuti l'area si è riempita di poliziotti e personale della Scientifica che hanno chiuso la strada per eseguire i rilevi e ispezionare a fondo l'abitacolo della Land Rover alla ricerca di impronte digitali o altre tracce biologiche. Altri dettagli utili potrebbero arrivare dai risultati dell'autopsia che sarà eseguita probabilmente domani all'Istituto di medicina legale del Policlinico. Sul posto è arrivato anche il procuratore aggiunto Ennio Petrigni che coordina le indagini. La moglie dell'imprenditore è stata ascoltata in prima serata subito dopo la figlia, accompagnate entrambe negli uffici della squadra mobile per scavare un po' nella sua vita e nelle ultime ore del 54enne che, avrebbero raccontato, quella mattina si era allontanato per incontrare qualcuno dalle parti di Capaci.

Del fatto che non si tratti di un suicidio ne è convinta anche la figlia ventenne dell'architetto, che ha scritto un post sui social contestando alcune informazioni circolate inizialmente. "Sono state dette cose inesatte, quindi sento la necessità di specificare come stanno le cose: mio padre non si è suicidato, è stato ammazzato. Non era una persona che avrebbe mai lasciato la sua famiglia così, e soprattutto, per come io stessa insieme a mia madre l'abbiamo trovato. Vi dico che non è stato un suicidio ma un omicidio". La sera prima della sua morte, l'imprenditore avrebbe partecipato a una serata al circolo del tennis durante la quale l'uomo avrebbe parlato serenamente con amici e conoscenti. Al vaglio degli investigatori anche una lettera, di cui non si conosce il contenuto, che Onorato avrebbe consegnato nel recente passato a un legale. Lo scritto sarebbe stato ai poliziotti della squadra mobile che adesso cercheranno di fare luce sulla vicenda.