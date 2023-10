I calci, i pugni e la rapina finale: scazzottata davanti al tribunale, tutto è nato da un banale incidente

Alla base della violenta rissa davanti al tribunale, immortalata nel video di un passante, ci sarebbe stato un banale incidente stradale. Che, però, avrebbe avuto risvolti particolarmente violenti. E' questa la prima ricostruzione fatta dagli investigatori della polizia che hanno avviato le indagini per fare luce sulla scazzottata avvenuta sabato, a pochi metri dal palazzo di giustizia. Sono state acquisite alcune immagini riprese dalle telecamere installate nella zona che potrebbero essere utili per risalire all'identità degli aggressori.

A raccontare la sua versione dei fatti è l'automobilista finito sotto la raffica di calci e pugni. L'uomo si trovava in macchina con la moglie e i figli quando avrebbe avuto un incidente da poco con il conducente di uno scooter. "Vedi che mi hai graffiato la carrozzeria", gli avrebbe detto inizialmente con calma. Per tutta risposta l'uomo sul mezzo a due ruote gli avrebbe risposto male e lui sarebbe sceso dall'abitacolo per chiedere spiegazioni ed eventualmente il risarcimento dei danni.

In pochi minuti la situazione sarebbe degenerata e il conducente dello scooter, vedendo la stazza del suo "avversario", ha preso il telefono per chiamare rinforzi. In pochi secondi sono arrivate tre persone che hanno picchiato con violenza l'automobilista e, prima di andare via, gli hanno rubato la collana d'oro e il cellulare con cui era riuscito a scattare qualche foto allo scooter e al suo conducente. Dopo la fuga degli aggressori la vittima ha chiamato la polizia che ha avviato le indagini.