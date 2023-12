"Informazioni sulle indagini agli spacciatori in cambio di soldi", arrestato un carabiniere

Era in servizio stamattina quando i colleghi gli hanno presentato l'ordinanza di custodia cautelare e lo hanno arrestato. In carcere è finito un carabiniere accusato di corruzione. Secondo l'accusa il militare avrebbe stretto un rapporto con cinque spacciatori attivi nella zona di Uditore e rivelato loro informazioni su indagini in corso, ottenendo in cambio somme di denaro ancora da quantificare.

Per tutti gli indagati, due dei quali si trovavano già agli arresti domiciliari per altri reati, il gip ha disposto il carcere. L'Arma ha avviato il procedimento per la sospensione dal servizio del militare di cui non sono al momento stati rivelati né il nome né l'età.

Le indagini sono state condotte da carabinieri della compagnia di San Lorenzo, coordinati dalla Procura, tra gennaio e ottobre scorso. I militari hanno dunque osservato per 10 mesi i le azioni del collega e i contatti con i cinque soggetti, già noti in passato, per reati legati alla droga. Il quadro indiziario venuto fuori dalle attività investigative è stato poi recepito dal giudice nel provvedimento cautelare.