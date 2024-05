Zooprofilattico, la Giunta regionale dà il via libera alle nomine e la Corte dei conti apre un'indagine sul passato

La Giunta regionale ha approvato, su proposta del presidente, la nomina di Francesca Di Gaudio a direttore generale dell’Istituto sperimentale zooprofilattico di Sicilia e dei quattro componenti del consiglio di amministrazione. L'ok alle nomine arriva, di fatto, contestualmente all'apertura di un’indagine della Procura della Corte dei conti sulla gestione dell’istituto di ricerca nei nove anni di commissariamento di Salvatore Seminara. I magistrati contabili si sono attivati sulla scorta di un esposto della Cgil.

Di Gaudio è docente di Chimica e Biochimica nella Scuola di medicina e chirurgia di Palermo dal 1999 e direttore dell'unità operativa divisione Controllo qualità e rischio chimico dell’Ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello. La sua nomina dovrà ottenere l'assenso del ministero della Salute per andare, poi, in Assemblea regionale per il parere della sesta commissione.

I membri del Cda dell’Istituto sui quali la giunta ha espresso oggi l’assenso sono Giuseppe Licitra, designato dal presidente della Regione, Lorenzo Pace, Vito Biondi, su designazione dell’assessore alla Salute, Antonio Proto, indicato dall’assessore all'Agricoltura, e Maria Barreca, designata dal ministero della Salute. Anche su queste nomine dovrà esprimere un parere la commissione dell'Ars.