Incremento orario dei dipendenti part time del Comune, la nota dei sindacati

Il comune di Palermo è in dissesto funzionale ed il Sindaco, la Giunta e il consiglio Com.le, raddoppiano i propri emolumenti. Di contro, il tempo pieno per il personale in part time (2000 unità) resta un miraggio. “E’ necessario trasformare il contratto di lavoro, da part time a tempo pieno, per erogare servizi migliori” affermano i componenti del gruppo RSU CGILFP L.Ficile, L. D’Antona, E. Muratore, A. Minasola, G.Monacò, M.Manca, M.Leo . “Modificare il precedente piano di riequilibrio con la conseguentemente modifica del part time in tempo pieno, entro il 2025 anno e senza scaglionamenti, sostituendolo con un contentino solo per pochi, nelle more che entro l’anno 2027 il bacino delle/dei restante/i dipendenti, potrà sperare nel miracolo dell’aumento orario, è semplicemente risibile.“ “L’età media del personale dell’Ente è ormai over 50” “Gradiremmo che la medesima attenzione che gli Amministratori hanno prestato per la propria retribuzione - ex legis, la rivolgessero anche nei riguardi del personale dipendente, che, eroga servizi alla cittadinanza.” Ribadiscono gli stessi RSU