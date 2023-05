Lagalla riceve i delegati dei Paesi mediterranei: "La cultura è il motore per costruire progetti comuni"

A Palazzo delle Aquile, il sindaco Roberto Lagalla, sindaco di Palermo, ha appena ricevuto le delegazioni dei Paesi mediterranei che stanno partecipando alla manifestazione “Italia è Cultura”, organizzata dall’Università do Studi Europei Jean Monnet di Gorazde in partenariato con l’Università di Palermo e patrocinata dalla Regione Siciliana iniziata il 29 maggio e che terminerà il 4 giugno.

Durante l’incontro, Salvatore Messina, rettore dell’Università Studi Europei Jean Monnet di Gorazde e promotore dell’iniziativa, ha consegnato al sindaco il documento relativo alla neonata associazione per la Fondazione dell’Università Internazionale del Mediterraneo, annunciata ieri allo Steri.

"Il Mediterraneo - ha detto Lagalla - deve necessariamente diventare un ponte di interscambio tra le esperienze delle diverse culture, affini e lontane ma non per questo diverse. Dobbiamo tenere ben presente che il mondo che va dall’Europa meridionale all’Africa del nord, compreso il vicino oriente è un’area che produce il 18% del pil mondiale e che detiene il 15% della popolazione mondiale. Nella storia esistono momenti di accelerazione ed eventi internazionali esogeni come guerre e carestie finiscono con il promuovere e affermare un’idea incompiuta: costruire un’identità e un profilo euro-mediterraneo. Io sono con voi, come sindaco ma anche come chi è stato rettore di Unipa. In Italia abbiamo sostenuto progetti culturali importanti e li abbiamo anche estesi ad altri Paesi, favorendo, grazie a corsi a doppio titolo, l’integrazione tra i giovani e le nuove generazioni. La cultura - ha concluso il sindaco - è il motore che ci consente di costruire altri progetti comuni e questo è sempre un arricchire le identità, non perderle”.