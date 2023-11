Cgil, Cisl, Uil incontrano il nuovo prefetto: "Massima attenzione sulle questioni irrisolte legate al lavoro"

I segretari di Cgil, Cisl, Uil Palermo hanno incontrato oggi il nuovo prefetto di Palermo Massimo Mariani. "Abbiamo esposto domande aperte e irrisolte legate al lavoro e al sociale e abbiamo registrato massima attenzione, apertura e disponibilità", dichiarano il segretario generale Cgil Palermo Mario Ridulfo, il segretario generale Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana e il segretario Uil Sicilia con delega su Palermo Ignazio Baudo.

Un incontro positivo, pubblicato i sindacati, "durante il quale abbiamo evidenziato come sia indispensabile lavorare in sinergia per affrontare le emergenze che attraversano i diversi quartieri della città e temi cruciali come la lotta alle infiltrazioni mafiose e il contrasto a ogni forma di violenza e di criminalità.Abbiamo raccolto la sensibilità del prefetto ad iniziare una interlocuzione costante con il sindacato.E anche con le categorie sindacali nei prossimi giorni ci saranno altri incontri per affrontare le vertenze in atto in città".