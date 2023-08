Lungo incontro al Mit tra Salvini e Schifani: sul tavolo anche i lavori sulla Palermo-Catania

Lungo incontro oggi al Mit tra il vicepresidente del Consiglio e ministro Matteo Salvini ed il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. Sono stati affrontati vari argomenti tra i quali la realizzazione del Ponte sullo Stretto, il ritorno alla piena funzionalità dello scalo aeroportuale di Fontanarossa, la viabilità autostradale siciliana con particolare riguardo ai cantieri esistenti e a quelli di imminente apertura, al completamento dei lavori di rifacimento di tratti della autostrada Palermo-Catania. A questo proposito, è stato ufficializzato oggi il decreto di nomina del commissario nella persona del presidente della Regione.

E' stato anche affrontato il dossier della futura tratta ferroviaria Palermo-Catania-Messina, i cui lavori sono già stati appaltati da Rfi e sono in corso di esecuzione. Il Ministro ha confermato la piena sostenibilità dell'opera, finanziata sia dal Pnrr che dal nuovo accordo di programma.

In una nota si legge: "Il presidente Schifani ha ringraziato il ministro Salvini per la grande attenzione “costantemente manifestata sul tema dei trasporti” sull’Isola, mentre Salvini si è complimentato per i recenti indicatori economici che prevedono per quest’anno una crescita della Sicilia superiore rispetto al passato. Salvini e Schifani hanno convenuto di incontrarsi periodicamente, anche per seguire con la massima attenzione il dossier-Ponte sullo Stretto. Piena sintonia di Salvini e Schifani, infine, anche sul rigassificatore di Porto Empedocle: il Mit, proprio oggi, ha concesso una proroga dei termini per la realizzazione del terminale, a conferma del totale interesse verso l'investimento da un miliardo programmato da Enel".