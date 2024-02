La Figec Cisal incontra il sindaco: "Apertura su uffici stampa di Comune, partecipate e Città metropolitana"

La Federazione italiana giornalismo editoria e comunicazione, sindacato aderente alla Cisal, primo sindacato al Comune di Palermo, ha richiamato l'attenzione del primo cittadino sulla situazione degli uffici stampa del Comune e delle sue partecipate, nonché della Città metropolitana, con particolare riferimento alle procedure concorsuali necessarie a colmare le carenze in un settore strategico come quello dell'informazione.

La Figec ha chiesto di potenziare e prevedere - laddove mancano - le figure di addetto stampa. Il sindaco Lagalla si è detto disponibile ad aprire un dialogo con il sindacato e a calendarizzare in breve tempo una riunione con il capo di gabinetto, il direttore generale e il capo dell'ufficio del personale. L'obiettivo del sindaco, tanto al Comune quanto alla Città metropolitana, è di avviare un percorso per step che possa portare ad un riordino complessivo del settore informazione e ad impartire indicazioni ben precise in materia di uffici stampa alle società partecipate.

Durante l'incontro il segretario generale della Figec Carlo Parisi ha sottolineato "lo spirito propositivo e collaborativo del sindacato nei confronti sia delle aziende editoriali sia delle istituzioni, al fine di trovare assieme soluzioni che possano garantire una corretta informazione diretta ai cittadini e, dal lato dei lavoratori, la valorizzazione del merito attraverso i concorsi".

Grande attenzione ai temi del giornalismo e dell’informazione, disponibilità al dialogo e al confronto sui temi di più scottante attualità che riguardano la città e la provincia di Palermo, è stata manifestata dal prefetto Massimo Mariani che sempre ieri, a Villa Whitaker, ha ricevuto la delegazione della Figec Cisal.

Al prefetto, che sin dal suo insediamento - avvenuto tre mesi fa - ha mostrato grande rispetto per l’attività dei giornalisti, sottolineando in più occasioni l’importanza del loro lavoro, Parisi ha illustrato la Federazione italiana giornalismo editoria comunicazione, federata con la Cisal, sottolineando appunto, che si tratta di un nuovo sindacato ma soprattutto di un sindacato nuovo, che accoglie la sfida del cambiamento, aperto non solo ai giornalisti ma a tutti i soggetti che operano nel mondo dell’informazione e della comunicazione.

"La categoria dei giornalisti – ha spiegato Parisi – dopo 114 anni aveva ancora un anacronistico sindacato unico; adesso finalmente non è più così. Si fa un gran parlare di pluralismo dell’informazione ma fino a poco tempo fa era vietato parlare di pluralismo sindacale in ambito giornalistico. La Figec Cisal è nata per dire no al pensiero unico e nel novembre scorso anche in Rai si è rotto il monopolio sindacale con la nascita di Unirai, dipartimento autonomo della Figec. L’idea che abbiamo coltivato è quella di un sindacato di servizio vicino ai propri iscritti, rispettoso delle diversità di vedute all’interno dei propri organismi, aperto sempre al dialogo e al confronto".