Lezione (online) sulle energie rinnovabili per gli studenti del Galilei: in cattedra l'assessore Pierobon

L'evento, dal titolo “Impariamo non soltanto per la scuola, ma soprattutto per la vita”, fa parte di una serie di dibattiti che andranno avanti per una settimana. Il componente del governo Musumeci lancia un messaggio ai ragazzi: "Dal green importanti sbocchi occupazionali"

Nuove opportunità occupazionali per i giovani siciliani dalle energie rinnovabili. È il messaggio lanciato dall’assessore regionale all’Energia e servizi di pubblica utilità, Alberto Pierobon, a una platea di circa 200 tra studenti e docenti del liceo Galilei guidato dalla dirigente scolastica Chiara Di Prima, nell’ambito di una settimana di incontri e dibattiti on line che lo ha visto salire in "cattedra". “Impariamo non soltanto per la scuola, ma soprattutto per la vita” il titolo dell’evento incentrato sul tema dell’energia e delle opportunità legate al mondo delle rinnovabili.

“Se vogliamo fare un decisivo salto in avanti – ha detto l'assessore – è importante che mettiamo da parte pregiudizi e burocrazia che finiscono con il respingere gli investimenti. Dobbiamo pensare invece a basarci su esperienze concrete. A breve firmeremo un accordo con il Gse che potrà sostenere gli enti locali in materia energetica, aiutando i Comuni che spesso, nonostante la buona volontà, subiscono rallentamenti e problemi a causa di norme e procedure contorte”. La dirigente Di Prima ha sottolineato “l’importanza dell’incontro per offrire agli studenti una visione complessiva del settore e delle opportunità, sia in chiave ambientale sia occupazionale. Bisogna diventare prima bravi cittadini oltre che bravi studenti e studentesse. La nostra scuola è sempre attenta ai temi dell’energia e del rispetto dell’ambiente e a breve diventeremo ancora più green gestendo i nostri laboratori con un sistema fotovoltaico”.