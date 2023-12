L’amministrazione comunale incontra le associazioni di protezione civile: "Disponibili stipulare a nuovi accordi"

Un incontro tra l'amministrazione comunale ei rappresentanti di tutte le associazioni cittadine iscritte all'Albo della protezione civile con lo scopo di creare - secondo la volontà dall'amministrazione comunale - una vera e propria "consulta della protezione civile". E' questa la sintesi di una riunione che si è svolta a Palazzo Comitini, voluta dal neo assessore alla protezione civile, Pietro Alongi, con la presenza del sindaco Roberto Lagalla.

L'obiettivo è dunque la costruzione di un tavolo di collaborazione permanente per tutte quelle attività da mettere in campo nell'interesse dei cittadini ed in caso di pubbliche calamità. Per intraprendere questo percorso, sindaco ed assessore hanno preso l'impegno di trovare le giuste soluzioni anche alle principali critiche raccontate dai rappresentanti delle associazioni, come la carenza di mezzi e di strutture e sedi idonee alla loro attività.

"Abbiamo registrato un grande interesse per questa prima convocazione - dichiara Alongi - ed ascoltato le proposte delle associazioni, consapevoli del ruolo fondamentale che queste rivestono. L'occasione è stata utile per fare un monitoraggio di uomini, mezzi e strumenti a disposizione da impiegare in caso di bisogno".