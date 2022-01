Bimba palermitana realizza un sogno: incontra sotto casa Mattarella e gli stringe la mano

Poco prima che Sergio Mattarella lasciasse Palermo per fare ritorno a Roma, una bimba palermitana di 8 anni di nome Emilia ha realizzato un sogno: lo ha incontrato sotto casa e gli ha stretto la mano.

La piccola, che frequenta le elementari, è una fan del Presidente. Già durante il lockdown gli aveva scritto delle letterine. E nel 2020 il Capo dello Stato le aveva anche risposto: "Cara Emilia, ti ringrazio per la tua lettera e per la tua attenzione nei miei confronti. Mi rendo conto che, come a tutti i bambini d'Italia, è mancata la scuola ma era, purtroppo, necessario per non ammalarsi. Ti invito a non avere paura del buio: di giorno c'è il sole e di notte la luna e sono entrambe belle condizioni. Ti auguro di poterti recare in questi giorni al mare, con il suo bellissimo colore azzurro. Tanti auguri per il tuo futuro. Sergio Mattarella".

Ieri la scorta del Presidente era stata avvicinata dalla bimba che, in compagnia della sua mamma, le avevano consegnato un'altra lettera. Oggi l'incontro.

Fonte: Adnkronos