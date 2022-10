Bullismo e social network, incontro al Format: "Quando la scuola diventa luogo di dibattito"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Oggi, con l’avvenuta espansione delle piattaforme e la diffusione degli smartphone, il ruolo del web è cambiato profondamente e parlarne con i ragazzi non è mai una cosa semplice e scontata, specie se devi dire loro che è assurdo chiamare i network "social" quando da un punto di vista relazionale di sociale i "network" non hanno proprio nulla. Tanti anni fa ci dissero che con l’avvento di internet avremmo assistito ad un cambiamento epocale nella "comunicazione" e nella "relazione", in realtà un cambiamento c’è stato.

Il web non solo ha modificato il nostro modo di comunicare e di relazionarci con l'altro, ma ha creato un nuovo concetto di "spazio" e di "tempo", quello che Manuel Castels, sociologo spagnolo, ha chiamato "spazio dei flussi" che non è lo spazio descritto dalla fisica o dalla geometria con limiti e confini ben definiti, ma un "perimetro virtuale" dove il concetto di spazio non scompare, ma si "ri-crea", si "ri-struttura" per diventare un "non-luogo", uno spazio dove la gente si nutre di connessioni senza mai incontrarsi. Proprio per questo l’uso dei social e la diffusione dei dati personali nel mondo virtuale può comportare gravi rischi per la sicurezza.

Gli incontri che il Cesfat già da parecchi anni porta avanti nelle scuole hanno lo scopo di sensibilizzare gli studenti all’uso corretto dei social e di chiarire le conseguenze penali e civili a cui vanno incontro quando il web viene utilizzano in modo improprio. Giorno 14 ottobre 2022, presso l’Aula magna dell’istituto pubblico paritario Format di Palermo si è svolto un incontro formativo/informativo sulla "Prevenzione al bullismo e al cyberbullismo e utilizzo dei social network".

Insieme al Cesfat che ha organizzato l’evento, hanno partecipato come associazioni di volontariato: Asset risorse umane; Associazione nazionale sociologi; Guardie ambientali comando Italia; International human rights commission Regione Siciliana-Osservatorio per il monitoraggio, prevenzione e contrasto della violenza sulle donne, bambini e adolescenti. Per l’occasione hanno relazionato il direttore del Cesfat, Andrea Torcivia, Criminologo Ancrim e tenente colonnello del Corpo nazionale delle guardie ambientali; Vincenzo Torricelli, sociologo relazionale, professional counselor e vicepresidente Asset risorse umane; Sebastiano Migliore, avvocato civilista esperto in Diritto di famiglia e dei minori; Rosario Merenda, ufficiale in quiescenza dell’Arma e il Mauro Labita, national expert Ikmi e istruttore di Krav maga.

L’attenzione degli studenti è stata altissima e con la professoressa Sonia Napoli, referente per il bullismo e cyberbullismo del plesso, la professoressa Daniela Lupo, il dirigente Scolastico Pietro Pitti e il direttore, Gaetano Pitti, sono stati concordati ulteriori incontri su tematiche che gli stessi studenti hanno voluto evidenziare.