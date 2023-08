/ Piazza San Giovanni Decollato, 2

Due giorni di dibattiti sulla "Giustizia al servizio del Paese", la Corte dei Conti sceglie Palermo

Doppio appuntamento in programma per il 12 e 13 ottobre a Palazzo Sclafani. Il ciclo di eventi servirà ai magistrati contabili per confrontarsi con il mondo della politica, quello accademico e quello forense. Gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming