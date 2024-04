"Le donne contano", Bankitalia organizza due incontri formativi sulla cultura finanzaria

Il 10 aprile 2024 le filiali della Banca d’Italia di Palermo e di Catania ospiteranno circa 50 delegate sindacali di Cgil, Cisl e UIl per due incontri formativi che fanno parte del progetto di educazione finanziaria "Le donne contano … anche nel mondo del lavoro!". Si tratta di un progetto educativo ideato in collaborazione con i dipartimenti delle Politiche di genere e Oari opportunità delle sigle sindacali per accrescere la cultura finanziaria delle lavoratrici raggiungendole direttamente sui luoghi di lavoro. Nel corso del primo semestre del 2024 l’iniziativa coinvolgerà tutto il territorio nazionale con la formazione, da parte degli esperti della Banca, di oltre 1.000 delegate sindacali sui principi base della finanza personale: la pianificazione finanziaria, gli strumenti di pagamento alternativi al contante, l’home banking e la sicurezza informatica, l’approccio al debito.

Le delegate terranno degli incontri negli ambienti lavorativi per formare su questi stessi temi le lavoratrici. Le delegate sindacali e le lavoratrici avranno a disposizione il materiale didattico "Le donne contano" disponibile online sul portale di educazione finanziaria della Banca d'Italia "L’economia per tutti", insieme a ulteriori approfondimenti. La prima fase del progetto, avviata in via sperimentale nel 2022, ha consentito di incontrare e formare delegate sindacali di diverse regioni. Le successive sessioni formative hanno consentito alle lavoratrici, come rilevato dai questionari somministrati, di incrementare le loro conoscenze in materia di finanza personale.

Il progetto si inserisce in un quadro più ampio di attività formative che la Banca d’Italia dedica alle donne, spesso in collaborazione con enti e associazioni, nell’ottica di contribuire a ridurre i divari di genere e a prevenire e contrastare la violenza economica. I risultati delle analisi condotte sui dati delle indagini campionarie, nazionali e internazionali, e un quadro socio-economico di particolare fragilità continuano infatti a segnalare nel nostro Paese un forte bisogno di alfabetizzazione finanziaria, soprattutto da parte delle donne. Secondo il rapporto diffuso dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico lo scorso dicembre, in Italia, come nella maggior parte dei Paesi Ocse, il divario di genere riguarda soprattutto le conoscenze.

Tra le donne italiane il divario è più ampio per chi possiede un basso livello di istruzione, per le studentesse e ancora di più per le casalinghe e le pensionate. A livello territoriale, il divario è maggiore al Sud. Le attività di alfabetizzazione finanziaria rivolte alle donne, stimolando la loro partecipazione economica attiva, contribuiscono non solo a ridurre i divari di genere ma, per tale via, anche a innalzare il livello di benessere collettivo.