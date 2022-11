Inclusion vocabulary, l'evento finale del progetto a Palermo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il CEIPES - Centro Internazionale per la Promozione dell'Educazione e lo Sviluppo e il Liceo Scientifico Statale "S. Cannizzaro" organizzano, lunedì 12 novembre dalle 11 alle 13, il Multiplier Event di Inclusion Vocabulary, l'evento dove studenti e docenti avranno l'occasione di conoscere gli obiettivi e i risultati del progetto europeo, che ha raggiunto ormai la sua fase conclusiva.

Inclusion Vocabulary (2020-1-PTO1-KA201-078604) è un progetto Erasmus+ che nasce con lo scopo di creare un ambiente scolastico positivo e inclusivo per tutti gli studenti, con maggiore attenzione verso le tematiche di orientamento sessuale e identità di genere. Gli obiettivi principali del progetto sono di: creare un vocabolario inclusivo che possa essere utilizzato da insegnanti e studenti al fine di sradicare qualsiasi tipo di pregiudizio e discriminazione dal linguaggio odierno e limitare gli episodi di bullismo; istruire insegnanti, educatori e studenti delle scuole superiori su come creare un ambiente più inclusivo, migliorando le competenze comunicative attraverso la tecnologia (video, piattaforma dedicata, sito web); fornire ai genitori degli studenti appartenenti alla categoria LGBTQIA+ maggiori informazioni e strumenti su come poter comunicare con i loro figli in maniera rispettosa; 💚sensibilizzare gli insegnanti e gli studenti su queste importanti tematiche.

AGENDA DELL'EVENTO🗓 ▶ Benvenuto e saluti iniziali ▶ Presentazione dei partner ospitanti e del progetto, con le sue attività e risultati ▶ Esperienze degli studenti coinvolti nel progetto ▶ I risultati prodotti dai partner: il sito internet, il New Vocabulary Handbook, i New Vocabulary Training Course for Teachers e la video platform. ▶ Presentazione di Protego - Centro Antidiscriminazioni ▶ Q&A ▶ Conclusioni e saluti Per maggiori informazioni, visita le pagine social del progetto: - www.facebook.com/Inclusionvocabulary - www.instagram.com/inclusionvocabulary/