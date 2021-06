Incidenti sul lavoro, Sos dei sindacati: "Strage silenziosa e continua"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Ormai registriamo un tragico bollettino di guerra per quanto riguarda gli infortuni sul posto di lavoro, con un numero sempre crescente di vittime, che si aggrava ormai con una frequenza preoccupante". Lo dicono, in una nota congiunta, Paolo D'Anca, segretario regionale della Filca Cisl Sicilia, Giovanni Pistorio, segretario della Fillea Cgil Sicilia e Francesco De Martino, segretario della Feneal Uil che aggiungono: "Assistiamo ormai a una strage continua e silenziosa e ribadiamo ancora una volta l'esigenza di maggiori controlli e un rispetto dei protocolli di sicurezza e soprattutto una adeguata formazione tra i lavoratori, in particolare dove si svolgono mansioni che sono più a rischio infortuni. È inaccettabile che padri di famiglia rischino la vita per portare a casa un pezzo di pane, il lavoro è sacro e deve essere assolutamente tutelato".

Per i sindacalisti "Anche la politica non può far finta di niente di fronte a quella che è ormai diventata una strage silenziosa e continua di vite umane, ma occorre che il problema della sicurezza diventi prioritaria nell'agenda di governo. E' necessario che si pensi immediatamente ad una cabina di regia per garantire misure d'intervento efficaci e tempestive, prevedendo maggiori ispettori e piu' controlli anche nelle imprese. La prevenzione e un'adeguata formazione sono le uniche armi per arrestare questa ecatombe".