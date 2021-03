Salvarono un motociclista vittima di un incidente, Miccichè premia due poliziotti

L’intervento tempestivo di due agenti della polizia, lo scorso 11 febbraio, salvò la vita a un uomo vittima di un incidente stradale. Il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè, questo pomeriggio a Palazzo Reale ha consegnato loro una targa di riconoscimento. I poliziotti sono Gaetano Mantegna e Dalila Messina e per l'occasione sono stati accompagnati dal vicequestore vicario Andrea Lo Iacono, come ringraziamento per il loro tempestivo intervento. "Questi atti di vicinanza ai cittadini – ha detto Miccichè – ci inducono a essere sempre più vicini alle forze dell’ordine".