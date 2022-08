Capo Gallo, due incidenti in mare: motoscafo sperona una barca da canottaggio

Una barca da canottaggio e un motoscafo si sarebbero scontrati questa mattina al largo di Capo Gallo, in prossimità del Faro. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, distaccamento portuale di Palermo, quattro persone sono state tratte in salvo e non ci sarebbero feriti gravi.

Tutto è avvenuto intorno alle 10. La barca da canottaggio sarebbe stata speronata a prua da un motoscafo che, secondo quanto riferito dal comandante della piccola imbarcazione ai vigili del fuoco intervenuti, si sarebbe poi allontanato al largo. Il natante è stato rimorchiato e trasportato al porticciolo di Mondello.

A raccontare quanto accaduto uno degli allenatori a bordo della barca di canottaggio. "Abbiamo visto questi ragazzi, con un gommone noleggiato a Mondello, divertirsi mentre giravano attorno alle barche cercando di schivarle all’ultimo secondo - spiega a PalermoToday Marco Costa -. Ad un certo punto hanno perso il controllo e hanno sfondato la barca e per un soffio non hanno preso una nostra atleta. Poi sono scappati. Li abbiamo inseguiti con il nostro gommone di assistenza. Se il gommone fosse finito 50 centimetri più a destra avrebbe ucciso una persona".

Sempre al largo di Capo Gallo, la scorsa notte intorno alle 22, una persona a bordo di una barca in avaria ha chiesto aiuto sparando dei razzi in mezzo al mare. Il natante di cinque metri, anche stavolta, è stato soccorso dalla squadra nautica dei vigili del fuoco. L’imbarcazione è rimasta in balia delle onde a cinque miglia dalla costa. I diportisti sono stati messi in salvo e trasportati a traino fino al porticciolo di Mondello.