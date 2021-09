Tragedia in un'azienda che produce moquette: operaio palermitano muore schiacciato da un rullo

Un operaio palermitano di 48 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro. E' accaduto nella tarda serata di ieri in un'azienda che produce moquette, la Alma spa, a Campi Bisenzio nel Fiorentino. La vittima è Giuseppe Siino. Sarebbe stato investito da un macchinario, forse un rullo. A nulla è valso l'intervento dei colleghi, dei vigili del fuoco e del 118. Sull'episodio indagano i carabinieri.

La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento senza indagati, e ha disposto l’autopsia. Gli investigatori e gli ispettori della Asl hanno ascoltato gli operai dello stesso reparto e hanno effettuato i rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica dell'incidente.

Siino aveva lasciato la Sicilia da tempo e viveva a Prato. Chi lo conosceva lo dipinge come un ragazzo solare, un gran lavoratore. Siino è stato ricordato su Facebook anche dal S. Ippolito calcio, dove ha giocato per alcuni anni: "Stanotte è venuto a mancare un amico ed ex giocatore del S.ippolito, Giuseppe Siino di anni 48. Il S.ippolito calcio fa le più sentite condoglianze alla moglie e la figlia. Buon viaggio Giuseppe".

